Среднеуральск, Свердловская область, , 15:45 — REGNUM Известная телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу во время попытки проникнуть с тыльной стороны в Среднеуральский монастырь в Свердловской области.

По информации портала «Екатеринбург Онлайн», съемочная группа Собчак уже неделю находится в Свердловской области, где снимает фильм о схиигумене Сергии и церковном конфликте.

Как рассказывает сама Собчак, в результате нападение были избиты два человека, среди них документалист Сергей Ерженков. «Меня толкнули, так что я упала, и держали, пока били Ерженкова» — цитирует ведущую агентство «Медуза».

Собчак также выложила в сети видео с рассказом о нападении.