Москва, , 14:49 — REGNUM Известный российский продюсер Максим Фадеев с гордостью выложил в социальной сети свою последнюю фотографию в шортах, которые ему заметно велики. Дело в том, что музыкант сбросил 100 килограмм.

Фадеев пожелал успехов своим поклонникам.

«Всем мир! Это мои шорты. Минус 100!» — такую подпись продюсер оставил в Instagram.

К сожалению, Фадеев оставил за скобками, как ему удалось достичь такого феноменального результата. Правда, он пообещал вскоре рассказать о свей методике похудения.

Фанаты продолжают оставлять восторженные отклики.