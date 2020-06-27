Киев, , 14:21 — REGNUM Концертный директор знаменитой советской певицы Софии Ротару Сергей Лавров решил раскрыть размер доходов исполнительницы изданию «Собеседник».

По подсчетам менеджера ущерб от отмены различных выступлений в связи с пандемией короновирусной инфекции можно оценить 42 миллиона рублей.

В связи с режимом самоизоляции и, главное, с закрытием границ, певица София Ротару оказалось в тяжелом финансовой ситуации. В качестве наглядного примера Лавров привел отмену выступления на корпоративе

в Новосибирске: заказчик обещал не только щедрый гонорар звезде, но и оплату проезда, проживания и работы всей команды.

По словам Лаврова за одно выступление София Ротару получает порядка 100 тысяч евро. Таких концертов, как правило, она дает два-три в месяц. Таким образом, за время пандемии певица потеряла 42 миллиона.

Надо отметить, что сегодня в Украине, а сейчас певица находится в Киеве, ограничительные меры сняты. А вот граница до сих пор закрыта, а основные средства, судя по всему, зарабатываются все-таки в России.