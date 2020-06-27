Лондон, , 12:57 — REGNUM В Верховный суд Лондона поступил иск на Элтона Джона от его бывшей жены Ренаты Блауэл. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Пикантность ситуации в том, что знаменитый музыкант развелся с супругой в далеком 1988 году. Познакомились они в 1983-ем на записи альбома «Too Low for Zero». Немка Рената Блауэл была звукорежиссером. Поженились через год. После развода Рената вела больше затворнический образ жизни и редко появлялась на публике. Ситуация изменилась после выхода в широкий прокат фильма «Рокетмен», в котором ее роль трогательно исполнила Селинда Шенмейкер.

Суть иска остается неизвестной. Однако Элтон Джон будет однозначно выступать в роли ответчика. Впрочем, адвокат Блауэл уже заявил, что его клиент «надеется решить все мирным путем».

Напомним, что в 2005 году Элтон Джон заключил официальный брак со своим давним партнёром Дэвидом Фёрнишем.