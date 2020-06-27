Сан-Себастьян, Испания, , 11:42 — REGNUM Неутомимый 84-летний режиссер Вуди Аллен планирует представить свою последнюю работу, фильм «Фестиваль Рифкина» на кинофоруме в Сан-Себастьяне осенью 2020 года.

Собственно, и сама картина рассказывает о любовных приключениях американской супружеской пары на кинофестивале в старинном городе в Стране Басков — в Сан-Себастьяне. Поэтому логично, что премьера пройдет именно в нем.

Вуди Аллен, прославившийся на романтических событиях в красивейших местах планеты — «Вики Кристина Барселона», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Полночь в Париже» ‑ и здесь остался верен себе.

Сюжет нельзя назвать замысловатым. На фоне красивых достопримечательностей города и в пьянящей атмосфере кинофестиваля супруги естественно влюбляются: она во французского режиссера, он — в знойную местную красавицу. В главных ролях заняты такие звезды, как Кристоф Вальц, Джина Гершон, Елена Анайя и Луи Гаррель.