Москва, , 11:11 — REGNUM Известный российский музыкальный продюсер Бари Алибасов переведен из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал». По информации ряда СМИ, у Алибасова диагностирован амнестический синдром — это довольно распространенное заболевание для людей преклонного возраста, когда человек хорошо помнит события давно прошедшие, но не может рассказать о том, что происходит с ним сейчас. Напомним, Бари Каримовичу 73 года, что сегодня врачами не считается как окончательная старость.

В наркологическую клинику продюсер попал после злоупотребления спиртным.

Сын продюсера, Бари Алибасов-младший, в интервью «360» заявил, что понятия не имеет, откуда берутся эти сообщения.

Напомним, что недавно разразилась эпопея с исчезновением и обнаружением Бари Алибасова накануне его дня рождения. Судя по всему, он уже был госпитализирован в наркологическую больницу. А еще ранее состоялся суд по иску Бари Алибасов к производителю жидкости для очистки труб «Крот». Это дело было проиграно. Более того, на слушании он заявил, по информации портала «Царьград», что его хотел отравить бывший солист группы «На-На» Владимир Политов.