Лос-Анджелес, США, , 10:54 — REGNUM Работу над новым кинофильмом, в котором будет рассказываться о первых неделях вспышки распространения коронавирусной инфекции на территории Китая и работы китайских врачей с неизвестным смертельным вирусом, начала кинокомпания из Голливуда SK Global Entertainment. Об этом 27 июня сообщает издание Wall Street Journal.

«То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань — вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ», — заявил изданию сценарист будущего фильма Чарльз Рэндольф, который является обладателем премии «Оскар» за сценарий к фильму «Игра на понижение».

Также он отметил, что будущий фильм будет скорее медицинской драмой, нежели триллером о пандемии и указал, что намерен сконцентрироваться на борьбе китайского медперсонала с новой смертельной болезнью.

«Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме», — подчеркнул Рэндольф.

Кроме этого, создатели будущей картины надеются, что им удастся начать съемки на территории Китая уже в 2021 году, однако понимают, что им нужно сначала добиться разрешения властей на это, так как вопрос с пандемией является политизированным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что максимальные показатели числа заражений новым коронавирусом зарегистрировали в Соединённых Штатах за минувшие сутки.