Москва, , 10:25 — REGNUM 26 июня Мещанский суд города Москвы вынес приговор фигурантам громкого дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Они также должны возместить Министерству культуры ущерб в 129 миллионов рублей.

Адвокат Кирилла Серебренников Дмитрий Харитонов уже заявил о том, что обжалует приговор. Об этом сообщает ТАСС. Он уверен, что никакого состава преступления не было, и ведомству не причинен какой-либо ущерб.

С подобным заявлением выступил и адвокат известного театрального продюсера Малобродского.