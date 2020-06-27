Лос-Анджелес, США, , 10:17 — REGNUM Работу над новым фильмом, повествующим о начале пандемии COVID-19, начала голливудская компания SK Global Entertainment. Об этом 27 июня сообщает издание Wall Street Journal.

Сценаристом фильма станет Чарльз Рэндольф, получивший награду «Оскар» за сценарий фильма «Игра на понижение». По его словам, фильм задумывается не как триллер, а как медицинская драма. Сюжет будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса и борьбы врачей с неизвестной смертельной инфекцией.

Как пояснил сам Рэндольф, он ставит перед собой задачу сконцентрироваться на работе врачей и медсестёр, борющихся с болезнью, о которой они не знают фактически ничего.

Чарльз Рэндольф «Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме», — отметил сценарист.

Создатели фильма предполагают получить разрешение властей Китая на съёмки, которые начнутся в 2021 году. Сколько времени уйдёт на создание фильма, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о триллере про пандемию, который будет снят в Голливуде при участии актёров Деми Мур и Крейга Робинсона.

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