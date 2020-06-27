Сент-Луис, США, , 09:59 — REGNUM Известный США рэпер в Huey (Лоуренс Фрэнкс) погиб во время перестрелки в Сент-Луисе. Об этом сообщает канал CNN. Что стало причиной конфликта с применением огнестрельного оружия, не сообщается. Следователи просят очевидцев происшествия обратиться в полицию. Известно, что всего в инциденте принимало участие около десяти человек. Получил ранение еще один участник события.

31-летний музыкант был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It «Как сообщает www.usa.one.

Известность Huey получил в 2006 году после выпуска первого сингла Pop, Lock and Drop It.