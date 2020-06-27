Лондон, , 09:04 — REGNUM Лидер старой гвардии мирового рока, 79-летний Боб Дилан продолжает покорять и удивлять искушенную музыкальную публику. Его новый альбом Rough and Rowdy Ways, появившийся только 19 июня, оказался на первой строчке престижного британского рейтинга UK Albums Chart. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, патриарх стал самым возрастным музыкантом, чей диск вознесся так высоко. И это 39-я пластинка неувядающего мастера. И девятый диск во главе списка! Он повторил достижения таких легенд как Abba и Queen. Но главное здесь то, что он на вершине вновь через 56 лет: его первый успех — альбом The Freewheelin' Bob Dylan — датировался 1963 годом.

Надо отметить, что до этого знаменательного события парад возглавлял другой знаменитый музыкант достаточно далекого прошлого — канадский исполнитель Нил Янг. Правда, его пластинка Homegrown была записана еще в 1970-х годах, а вышла в свет только сейчас.

Боб Дилан побил «возрастной» рекорд другого замечательного музыканта Пола Саймона, который поднялся на первое место в 2016 году с пластинкой Stranger To Stranger в 74 года.

Кстати, Боб Дилан еще и лауреат Нобелевской премии по литературе. В 2016 году Шведская академия так оценила его «создание поэтических образов в великой американской песенной традиции».