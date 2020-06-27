Москва, , 08:42 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании коллегии Министерства культуры огласил цифры потерь в сфере культуры, вызванных приостановкой деятельности театров, музеев, концертных залов. кинотетаров и других учреждений из-за пандемии коронаиврусной инфекции. По его оценке ущерб отрасли составляет 8 миллиардов рублей.

Заместитель председателя правительства подчеркнул. что именно предприятия, занятые в сфере культуры, оказались самыми незащищенными в сложной эпидемиологической ситуации.

Локомотивом выхода из кризиса должно стать продолжение исполнения национального проекта «Культура». В 2019 году он стал, по словам Чернышенко, передовиком среди программ такого масштаба, выполнив все целевые показатели и доказав свою эффективность. Правда, в этом году в планы правительство внесет коррективы исходя из реальной обстановки.