Москва, , 08:25 — REGNUM Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин счел необходимым высказаться о приговоре по делу «Седьмой студии» и условном сроке режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщает ТАСС, народный артист России считает, что главный итог судебного разбирательства состоит в том, что участники процесса остаются на свободе и будут продолжать заниматься творчеством.

Напомним, что Мещанский суд столицы дал условные сроки фигурантам дела Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину, признав их виновными в хищение государственных средств.

Руководитель театрального сообщества подчеркнул значимость проекта «Платформа», в рамках которого Серебренников «продвигал инновационное искусство».

«Есть облегчение, они смогут работать и дальше, Кирилл будет ставить спектакли. И не важно, в каком статусе. Еще раз повторю, хоть так!» — отметил Александр Калягин.

После приговора многие деятели театра выразили удовлетворение приговором суда.

Между тем, адвокаты подсудимых уже заявили о том, что будут подавать апелляцию и добиваться полного оправдания Серебренникова, Малобродского, Апфельбаум.