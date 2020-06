Нью-Йорк, США, , 08:03 — REGNUM В США на 92-м году жизни скончался американский графический дизайнер Милтон Глейзер, являющийся одним из создателей журнала New York Magazine и автором всемирно известного нью-йоркского логотипа с сердечком. Об этом 26 июня сообщает The New York Times.

По словам жены умершего, смерть наступила в результате инсульта на фоне почечной недостаточности.

В числе двух наиболее узнаваемых в мире работ Глейзера — постер с Бобом Диланом, созданный в 1967 году в психоделическом стиле. На нём представлен силуэт музыканта с выделяющимися разноцветными волосами. Второй известной работой дизайнера является логотип I Love New York, на котором слово «люблю» заменено на изображение красного сердца. Логотип, разработанный в 1977 году в рамках кампании по продвижению туризма в Нью-Йорке, стал узнаваемым символом города и частью американской поп-культуры.

До 1977 года Глейзер, являющийся одним из основателей журнала New York Magazine, был его президентом.