Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Disney решила вновь перенести премьеру игрового фильма «Мулан». Об этом 26 июня сообщил портал Comicbook.

Изначально планировалось, что картина выйдет на большие экраны 27 марта 2020 года, однако кинокомпания отложила её выход в прокат из-за эпидемии коронавируса. Сейчас стало известно, что Disney решила новь отложить релиз, теперь уже на 21 августа 2020-го.

Ранее кинокомпания Warner Bros. решила вновь отложить премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана, на 12 августа 2020 года. Многие эксперты отметили, что Disney наверняка последует её примеру и в очередной раз перенесёт релиз «Мулан».

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