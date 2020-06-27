Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Белые актёры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей популярного мультсериала «Симпсоны». Об этом 27 июня сообщил портал Comicbook.

Такое решение приняла компания Fox, с соответствующим заявлением она выступила 26 июня 2020 года. Таким образом, создатели сериала последовали примеру продюсеров шоу «Гриффины», Central Park и «Большой рот».

В январе 2020 года актёр Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать персонажа Апу Нахасапимапетилона в сериале «Симпсоны». Актер не назвал причины своего решения, но намекнул, что это может быть связано со скандальным фильмом «Проблема Апу», автор которого обвинил продюсеров шоу в создании стереотипов, касающихся выходцев из Индии.

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