Пекин, , 06:47 — REGNUM Телевизионный сериал «Плохие детишки», являющийся адаптацией книги, остается самым популярным китайскоязычным сериалом на платформе рецензий Douban, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Сериал был запущен на интернет-платформе iQiyi 16 июня. В ту же неделю сериал возглавил недельный рейтинг популярности среди китайскойязычных сериалов, который удерживает уже вторую неделю подряд.

Сериал, состоящий из 12 эпизодов, рассказывает драму о мужчине, который вынашивает тщательно продуманный план убийства его неверной жены, а также все ее семьи после того, как она требует от него развода. Однако, его планы стали известны трем детям, игравшим неподалеку. Сериал имеет рейтинг 9,0 из 10 на платформе Douban.