Лос-Анджелес, США, , 05:44 — REGNUM Джерард Батлер заявил в интервью, что сиквел фильма «Падение ангела» уже находится в производстве. Об этом 27 июня сообщил портал We Got This Covered.

«Да, я думаю, вы увидите еще один фильм», — сказал Батлер, добавив, что создатели картины увлеклись «еще одной действительно фантастической идеей», над которой они работают прямо сейчас. Актёр отметил, что пока он не может рассказать больше об этой идее и проекте нового фильма.

Премьера фильма «Падение ангела» состоялась 22 августа 2019 года. Джерард Батлер сыграл в этой картине агента секретной службы США Майка Бэнинга, который спасает высокопоставленных политиков. В какой-то момент он понимает, что сам становится целью заговорщиков.

