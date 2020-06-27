Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime назвал дату премьеры второго сезона сериала «Пацаны». Об этом 27 июня сообщил портал Screen Rant.

Поклонники шоу смогут увидеть первые три эпизода продолжения 4 сентября 2020 года. Впоследствии Amazon Prime будет выкладывать на свой сайт по одной новой серии в неделю. Создатели сериала также выложили в сеть постер второго сезона, а шоураннер Эрик Крипке заявил, что продолжение «Пацанов» будет более «безумным», «интенсивным» и «эмоциональным».

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1276589756877467648

В основу «Пацанов» лёг одноимённый комикс Гарта Энниса и Дарика Робертсона. По сюжету группа обычных людей пытается противостоять могущественным супергероям, которые блистают на телеэкранах, но в действительности являются высокомерными людьми, упивающимися своей безнаказанностью.

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