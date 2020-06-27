Лос-Анджелес, США, , 04:20 — REGNUM Марго Робби снимется в одном из двух новых фильмов по франшизе «Пираты Карибского моря», над которыми в настоящее время работает кинокомпания Disney. Об этом 26 июня сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что эти две картины станут двумя независимыми проектами. В рамках одного из них Марго Робби воссоединится со сценаристом Кристиной Ходсон, с которой она вместе работала над кинокомиксом «Хищные птицы». По имеющейся информации, фильм с Робби будет свежим взглядом на франшизу, и никак не будет связан с предыдущими картинами.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Disney нанял Крэйга Мазина (сериал «Чернобыль») и соавтора сценария первых четырёх «Пиратов Карибского моря» Теда Эллиота для написания сценария фильма-перезагрузки. Тогда продюсер Джерри Брукхаймер дал понять: он не исключает, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в новой картине.

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