Нальчик, , 00:54 — REGNUM В госпитале Нальчика на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев, проходивший лечение в связи с заражением коронавирусом. Об этом министерство культуры КБР 26 июня сообщает на своей странице в Instagram.

В сообщении отмечается, что «почётный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев… является автором более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык лучших произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа».

По заявлению родственников поэта, Гуртуев в связи с заражением новым коронавирусом в последние дни проходил лечение в одном из госпиталей в Нальчике.

Гуртуев в 2009 году вместе с единомышленниками основал Клуб писателей Кавказа и семь лет возглавлял его. Также он руководил Госкомитетом КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а в последние годы жизни работал в литературном журнале на балкарском языке.

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