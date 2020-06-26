Москва, , 21:53 — REGNUM Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, было продано на аукционе за 2 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «В Никитском».

Собственноручное письмо Бродского к Румянцевой, общей подруге поэта и художницы из Санкт-Петербурга Марианны Басмановой, было выставлено на торги по первоначальной цене 800 000 руб. Лот был приобретён за сумму почти в три раза больше начальной стоимости — за 2,2 млн рублей.

Письмо содержит рисунки Бродского и подписи к ним. Оно было написано в 1967 году и стало «хитом торгов».

На аукционе, помимо письма Бродского, были представлены дарственные Дмитрия Мережковского, Василия Гроссмана, Александра Твардовского, Беллы Ахмадулиной, а также автографы Бориса Пастернака и Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже на онлайн-аукционе конверта с автографом Бродского.

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