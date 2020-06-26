Лукка, , 19:35 — REGNUM Одно из самых известных в Европе деревянных распятий, «Святой лик Иисуса», хранящееся в кафедральном соборе Лукки, не является ренессансной подделкой средневекового оригинала, как считалось ранее, передает La Stampa в пятницу, 26 июня.

Проведенные исследования показали, что распятие было создано не в XIII, а в VII или IX веке от Рождества Христова и, таким образом, является древнейшим из всех находящихся на территории Европы.

Это подверждает легенду, согласно которой распятие было привезено в Лукку в 782 году из Святой Земли, отмечают авторы.