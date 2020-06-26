Екатеринбург, 26 июня 2020, 19:11 — REGNUM Венский фестиваль музыкальных фильмов не удастся провести 1 июля 2020 года. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»
Сейчас организаторы обсуждают две возможные даты для переноса фестиваля: 8 или 15 июля.
«Мы обязательно сообщим новые даты проведения музыкального праздника, который, напомним, длится почти месяц — 24 дня», — заявлено в сообщении.
Фестиваль обязательно состоится в 2020 году, обещают организаторы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили на неопределённый срок музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки».
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