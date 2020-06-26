Москва, , 17:17 — REGNUM Мещанский суд Москвы постановил взыскать с режиссера Кирилла Серебренников и администрации «Седьмой студии» 128,9 млн руб. ущерба от мошенничества в рамках реализации проекта «Платформа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо Серебренникова по делу проходят также бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Все трое получили условные сроки: Серебренников и Итин — по 3 года условно, Малобродский — 2 года условно.

Еще одного фигуранта дела, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, признали невиновной. Из приговора следует, что она не знала о преступных действиях Серебренникова.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).