Москва, , 16:45 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников Юрия Итина и Алексея Малобродского, признанных виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», к условным срокам. Решение принято сегодня, 26 июня.

В ходе судебного заседания было доказано, что Серебренников и его подельники из корыстных побуждений составили недостоверную смету на 2013 год, подали документы на новое финансирование, после этого сотрудники Министерства культуры, не зная о его преступных планах, перечислили деньги «Седьмой студии». Ущерб государству составил 128 млн 974 тыс. рублей. Обналичивание бюджетных средств шло по фиктивным договорам с подставными контрагентами.

Суд приговорил Серебренникова к трем годам тюрьмы условно. Его подельники также получили условные сроки, Итин — три года, Малобродский — два года.

«Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского еще возможно без реального отбывания наказания», — решила судья.

Кроме того, все трое должны возместить государству 129 млн рублей.

Серебренникову запрещено занимать руководящие посты в культурных учреждениях.