Пушкин, Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Администрация Государственного музея-заповедника «Царское Село» откроет для посетителей Екатерининский и Александровский парки 3 июля. Об этом 26 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГМЗ.

Екатеринский парк в ГМЗ «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM

После снятия запрета на прием посетителей со стороны Министерства культуры РФ и вводом послаблений администрацией Санкт-Петербурга, государственные музеи-заповедники города на Неве начали постепенное возвращение к штатной работе.

«Екатерининский и Александровский парки открываем 3 июля, — отметили в пресс-службе. — О режиме работы подробно сообщим в понедельник».

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Отметим, 28 и 29 июня в Северной столице начинают сниматься многие ограничения. В частности, для посещения открываются скверы и парки, детские и спортивные площадки, начинают работать летние кафе, стартует навигация по рекам и каналам.

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