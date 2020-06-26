Копенгаген, , 16:12 — REGNUM Набор конструктора, посвященный семейной комедии «Один дома», готовит к выпуску компания LEGO. Об этом сообщили в блоге LEGO Ideas.

Компания организовала конкурс, в рамках которого предложила прислать собранный набор в виде объекта, связанного с кинофильмом. Тематические сеты выставили на голосование в сети.

Каждый вариант, который набрал более 10 тыс. голосов, направили на рассмотрение группе специалистов компании LEGO, которые приняли окончательное решение о победителе. Им стал проект целого дома, в котором происходили события фильма.

https://twitter.com/MaxScoville/status/1095431979808354304

Как сообщили в блоге, концепт доработают и выпустят в продажу. Автору проекта достанется 1% от продаж набора.

Аналогичные конкурсы проведены по сериалу «Сайнфелд» и фильму «Форсаж».