Лондон, , 14:05 — REGNUM Решение отказаться от своего названия из-за негативных ассоциаций приняли участники британской рок-группы Slaves («Рабы»). Они сообщили об этом на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщили музыканты, название группы они связывали со своей борьбой в прошлом с наркотической зависимостью. Они отметили, что на фоне антирасистских протестов, которые музыканты поддерживают, название ассоциируется с периодом рабства в США.

Рок-музыканты сообщили, что готовят к выпуску новый альбом «To Better Days», который выпустят еще под старым названием группы.

«Мы решили, что это будет последний наш релиз с названием Slaves», — заявили участники группы.

Новое название коллектива они пообещали придумать до конца года.