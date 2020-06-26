26 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве около одной тысячи человек собрались у здания Мещанского суда, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова во время вынесения приговора по делу «Седьмой судии», сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, находящийся у здания суда.

«Оцепление стоит у самого здания суда, также оцепление на Каланчёвской улице, полиции много, периодически просят соблюдать дистанцию», — передает корреспондент.

С зонтом под палящим солнцем Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова у здания Мещанского суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под московским солнцем Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, в данный момент в Мещанском суде Москвы выносят приговор фигурантам по делу о хищениях во время реализации театрального проекта «Седьмой студии» «Платформа».

Разговор с полицией Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заграждения у здания Мещанского суда Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция у здания Мещанского суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обвиняемыми по делу «Седьмой студии» являются художественный руководитель театра «Гоголь-центр» режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Полицейский говорит в мегафон Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участница акции Дарья Антонова © ИА REGNUM Участница акции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова у здания Мещанского суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Органы правопорядка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия обвиняемые похитили 129 из 214 миллионов рублей бюджетных денежных средств, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа». Все фигуранты дела отрицают свою причастность к хищениям.