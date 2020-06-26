Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Восемь креативных агентств из Москвы, Казани и Екатеринбурга представили на конкурс логотипов XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года 24 работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Универсиада состоится в Екатеринбурге. В большинстве вариантов, представленных на конкурс, прослеживается тема самоцветов и малахита, отражающих самобытность уральского региона.

«Нам предстоит выбрать из представленных на конкурс работ ту, которая вобрала в себя самые яркие уральские образы и смыслы. Логотип должен отразить и особенности места, где мы живем, и энергию уральцев, и нашу любовь к спорту», — привели слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-службе.

Конкурсная комиссия примет решение о выборе варианта логотипа до конца июля.

Напомним, это будет четвертая Универсиада, проходящая в нашей стране. Первая летняя Универсиада состоялась в Москве в 1973 году. В следующий раз Универсиада прошла в 2013 году в Казани. В 2019 году зимнюю Универсиаду провели в Красноярске.