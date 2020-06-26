Нью-Йорк, США, , 13:04 — REGNUM Необычную историю о переговорах режиссера Квентина Тарантино с кинокомпаниями о финансировании его фильма «Омерзительная восьмерка» рассказали журналисты газеты The Wall Street Journal.

Тарантино изучал заинтересованность студий в выпуске «Омерзительной восьмерки» в 2015 году. На одной из встреч с представителями компании Universal ему предложили выпустить проект на смартфонах.

«А что, если мы выпустим его на iPhone?», — спросил глава студии Джефф Шелл.

Тарантино ответил: «Отлично». И тут же выбежал со встречи, рассказали журналисты.

Напомним, картина «Омерзительная восьмерка» вышла на больших экранах в конце 2015 года. Она имела большой успех, получив множество наград и собрав в прокате $155 млн при бюджете в $44 млн.