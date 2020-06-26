Лос-Гатос, США, , 12:42 — REGNUM Работу над комедийным хоррором «The Hills Have Eyes For You» («Холмы наблюдают за тобой») для сервиса потокового видео Netflix начал режиссер Илай Крэйг («Убойные каникулы»). Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Крэйг сообщил, что снимет любовную историю, ломающую жанровые стереотипы. В ней будет много смешного, и для режиссера такой стиль привычен.

Журналисты уточнили, что для Крэйга этот фильм станет четвертым полнометражным проектом в его карьере.

Сценаристом картины выступит Дэвид Стив, написавший историю для другого комедийного хоррора «Под маской: Восхождение Лесли Вернона». Продюсируют фильм братья Питер и Роберт Фарелли, известные по картинам «Тупой и еще тупее», «Зеленая книга».

Об актерском составе и сроках завершения работы над картиной пока не сообщается.