Москва, , 12:22 — REGNUM Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум ничего не знала о хищениях во время реализации театрального проекта «Платформа», заявила во время вынесения приговора в Мещанском суде Москвы судья Олеся Менделеева.

«Апфельбаум, будучи неосведомлённой о действиях преступной группы…», — сказала Менделеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Мещанском суде Москвы состоялись прения по делу «Седьмой студии», в ходе которых обвинение запросило для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Также прокуратура просит суд назначить наказание бывшему директору театра «Гоголь-центр» Алексею Малобродскому — 5 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, а также экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум — по 4 года колонии со штрафом 200 тысяч рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии обвинения, подсудимые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках театрального проекта Серебренникова «Платформа», в результате чего в период с 2011—2014 годы были похищены 129 млн рублей. Все подсудимые свою вину отрицают.