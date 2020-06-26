Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Производство нового мини-сериала «Afterparty» («После вечеринки») для своего сервиса потокового видео заказала компания Apple. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Создателями проекта выступят авторы фильма «Мачо и ботан» и сериала «Лего. Фильм» Фил Лорд и Крис Миллер. Сюжет детективно-комедийного сериала будет описывать убийство, которое случилось на вечеринке бывших одноклассников.

События вечера будут показаны в версиях разных героев. Лорд и Миллер планируют каждую серию выпустить в разных жанрах, присущих характерам конкретного персонажа, рассказывающего историю произошедшего.

Журналисты напоминают, что авторы работают также над анимационным сериалом «Кольца» для сервиса Netflix и фантастическим триллером «Проект «Аве Мария», о спасении астронавтом Земли от катастрофы.