Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Работу над адаптацией готического романа французского писателя Гастона Леру «Призрак оперы» в форме мини-сериала начали на студии Gaumont Television. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Журналисты отметили, что в основе проекта находится именно оригинальный роман, а не популярный одноименный мюзикл. Сценаристом нового сериала выступает Энтони Хоровиц («Алекс Райдер», «Свежая кровь»).

В сериале планируется выпустить шесть эпизодов. Сроки выхода картины на экраны пока не называются.

Напомним, студия Gaumont Television является американским подразделением французской кинокомпании. Ранее на этой студии выпустили сериал «Нарко» о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.