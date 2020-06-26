Москва, , 11:06 — REGNUM Съемки своего первого сериала «Псих» возобновил после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса режиссер Федор Бондарчук. Об этом он сообщил в интервью сетевому журналу OK-Magazine.ru.

«Возвращение на съемочную площадку после трехмесячной паузы, которую мы взяли вместе со всем кинопроизводством — это отдельная радость. И мне особенно приятно, что первые дни после снятия режима самоизоляции я провожу, именно снимая «Психа»», — сообщил режиссер.

Проект будут снимать в Москве и Подмосковье. В сериале запланировано восемь эпизодов. Сюжет психологической драмы основан на сценарии Паулины Андреевой.

«В моем случае самоизоляция стала подарком. Хоть говорить об этом и неловко, но это так. У меня была возможность еще больше сконцентрироваться на одном важном процессе — написании сценария для «Психа»», — отметила Андреева.

В сериале «Псих» приводится история успешного психотерапевта Олега из Москвы. Но за успешностью кроются психологические проблемы. Оказывается, что Олегу самому самому нужна помощь.