Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM В сети появился первый трейлер сериала «О дивный новый мир» по мотивам антиутопического романа Олдоса Хаксли. Он был опубликован 25 июня на YouTube-канале стримингового сервиса Peacock.

Премьера шоу ожидается 15 июля 2020 года. Все эпизоды сериала будут доступны на сервисе Peacock.

Напомним, оригинальный роман «О дивный новый мир» был опубликован в 1932 году. Его действие разворачивается в Лондоне далёкого будущего.

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