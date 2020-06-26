Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Онлайн-концерт «Культурный мост памяти», посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, провели музыканты Мариинского театра 25 июня. Запись концерта доступна на сайте театра и в YouTube.

На концерте прозвучали произведения композиторов СССР, Германии, Франции, Великобритании и США, написанные в период войны: фрагменты из Секстета для духового квинтета и фортепиано Франсиса Пуленка, Струнного квартета № 2 Бенджамина Бриттена, вокального цикла «Двенадцать стихов Эмили Дикинсон» Аарона Копленда, седьмая фортепианная соната Сергея Прокофьева, прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, Сюита для виолончели соло № 5 Иоганна Себастьяна Баха.

Для зрителей, находящихся по ту сторону экранов, выступили Валерий Гергиев с оркестром, пианист Денис Мацуев, хореограф Владимир Варнава, солистка оперной труппы театра Елена Стихина, немецкий виолончелист Йенс Петер Майнц.

По словам Гергиева, этот концерт является посланием, адресованным всему миру. Музыканты хотели подчеркнуть, что события, подобные происходившим во время Второй мировой войны, не должны повториться больше никогда.