Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Тим Блейк Нельсон, исполнивший роль Зеркала (Уэйда Тиллмана) в сериале HBO «Хранители» признался, что ему понравилось играть в маске. Об этом 26 июня сообщил портал Comicbook.

Актёр сказал, что перед съёмками он, основываясь на своём опыте, полученном в театральном училище, подумал, что наличие маски заставит его как-то компенсировать недостаток эмоций, демонстрирующихся при помощи мимики. Однако вместо этого он обнаружил, что «удаление» лица позитивно сказалось на его игре и сделало его персонажа более сильным.

«Из-за этого мне приходилось делать меньше, а не больше, — сказал Нельсон, — и поэтому персонаж внезапно стал намного более сдержанным, позволив больше утончённости, меньше слов, меньше движений и голос, который вместо того, чтобы быть громче, фактически мог быть тише».

Премьера хранителей на HBO состоялась 20 октября 2019 года, последнюю серию шоу канал показал 15 декабря. В качестве шоураннера выступил Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Оставленные», «Прометей»).

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