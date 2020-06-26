Москва, , 10:15 — REGNUM В онлайн-формате в 2020 году из-за ограничений, вызванных ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, пройдет ежегодный международный фестиваль камерной музыки Vivarte. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Okko.

Фестиваль организован культурно-благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство» и Государственной Третьяковской галереей. В этом году он пройдет в пятый раз. Онлайн-трансляция фестиваля будет проведена на сервисе Okko.

«Так случилось, что те замечательные концерты, которые были запланированы заранее, не смогли состояться для зрителей в «живом» исполнении в зале Врубеля, так как музей из-за известных событий был закрыт. Тем не менее … нам удалось создать онлайн-версию фестиваля с участием абсолютно блистательных исполнителей», — сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В программе фестиваля запланированы пять мини-концертов. Концерты пройдут во Врубелевском зале Третьяковской галереи.

Фестиваль 28 июня откроет выступление струнного трио в составе скрипача Никиты Борисоглебского, альтиста Андрея Усова и виолончелиста Бориса Андрианова. Они исполнят произведения Франца Шуберта и Яна Сибелиуса.