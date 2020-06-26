Лос-Анджелес, США, , 08:11 — REGNUM Режиссёр фильмов «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина 1984» Пэтти Дженкинс заявила, что пока она решила не торопиться в вопросе о реализации проекта третьей части кинокомикса. Об этом 26 июня сообщил портал Digital Spy.

«Я действительно нажала кнопку паузы», — сказала Дженкинс в интервью журналистам, когда ей ззадали соответствующий вопрос. Режиссёр добавила: она хочет дождаться момента, когда история с эпидемией коронавируса завершится.

Кинематографист сказала, что сюжетную линию третьей части «Чудо-женщины» создатели серии фильмов придумали около полугода назад, но сейчас она может не соответствовать изменившимся реалиям.

Напомним, в январе 2019 года Пэтти Дженкинс заявила, что имеет «чёткие планы» на «Чудо-женщину 3», а в декабре 2019-го она сказала, что создатели фильма уже придумали новую историю приключений Дианы.

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