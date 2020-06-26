Лос-Анджелес, США, , 07:55 — REGNUM В будущем фильме режиссера Колина Треворроу «Мир Юрского периода 3» появится персонаж из картины Стивена Спилберга «Парк Юрского периода». Об этом 25 июня сообщил портал Collider.

Речь идёт о Льюисе Доджсоне, который по сюжету оригинального фильма занимался продажей эмбрионов динозавров. Согласно информации, предоставленной изданию инсайдерами, эту роль исполнит Кэмпбелл Скотт.

Стоит отметить, что в «Парке Юрского периода» роль Льюиса Доджсона исполнил актёр Кэмерон Тор, который сейчас находится в тюрьме. В 2016 году его приговорили к шести годам тюремного заключения за сексуальное насилие над 13-летней девочкой.

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