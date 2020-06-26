Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана вновь отложили из-за эпидемии коронавируса. Об этом 26 июня сообщил портал Comicbook.

На этот раз кинокомпания Warner Bros. перенесла релиз картины на 12 августа 2020 года. Издание отмечает, что многие эксперты считают: сейчас Disney последует её примеру и отложит премьеру «Мулан». По мнению автора статьи, произошедшее является очередным «большим ударом» по киносетям Regal, Cinemark, AMC и другим.

Warner Bros. в своём пресс-релизе сообщила, что решила выпустить картину на большие экраны в середине недели, чтобы позволить зрителям самостоятельно выбрать подходящее время для посещения кинотеатров. Она также заявила: после того, как «Довод» всё же выйдет на экраны, он будет присутствовать в кинопрокате в течение периода, длительность которого будет выходить «далеко за рамки нормы».

Напомним, ранее Warner Bros. перенесла премьеру «Довода» с 14 июня на 31 июля 2020 года. СМИ сообщали, что Кристофер Нолан спорил с кинокомпанией по поводу сроков релиза, не желая переносить его на более позднюю дату.

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