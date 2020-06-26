Элиста, , 06:16 — REGNUM В Калмыкии на 64-м году жизни скончался писатель и поэт Николай Санджиев. Об этом глава республики Бату Хасиков 26 июня сообщает на своей странице в Instagram.

«Это огромная потеря для всего калмыцкого народа. Уверен, его дело будет жить. Его творчество было направлено на сохранение и пропаганду калмыцкого языка. Он искренне хотел, чтобы подрастающее поколение знало и любило родной язык и культуру. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Джамбуловича», — сказал глава Калмыкии.

Николай Джамбулович Санджиев родился 9 сентября 1956 года в Алтайском крае, в зерносовхозе «Комсомольский» Павловского района. В 1983 году окончил калмыцкое отделение филологического факультета Калмыцкого государственного университета.

С 1988 по 2005 годы Санджиев возглавляет детский журнал «Байр». С 1993 по 2005 годы работает министром культуры, национальной политики и по делам религий Республики Калмыкия, а с 2003 по 2004 годы — также является министром печати и средств массовых коммуникаций.

С 2003 года Николай Джамбулович избран председателем правления Союза писателей Калмыкии «Шинрлт» («Обновление»), а с 2009 года — председателем правления Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России.

С 2014 года Санджиев является заместителем министра культуры республики.