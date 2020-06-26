Лос-Анджелес, США, , 05:19 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер дал понять поклонникам, что когда он публиковал различные фотографии из своей версии кинокомикса «Лига справедливости», то не раскрывал слишком много информации о сюжете будущего фильма. Об этом 26 июня сообщил портал Screen Rant.

Когда один из пользователей соцсети Vero спросил кинематографиста о том, могут ли фанаты надеяться на какие-то сюрпризы после всех этих публикаций, Снайдер написал: «Чёрт, да ты видел только вершину айсберга». Издание отметило: таким образом, остаётся открытым вопрос о том, сколько в действительности материала не вошло в ту версию фильма, которая вышла на большие экраны в ноябре 2017 года.

Ранее менеджер потокового сервиса HBO MaxСандра Дьюи подвердила информацию о сроках релиза «Лиги справедливости» в версии Снайдера. Она заявила, что премьера фильма состоится на сайте компании в начале 2021 года.

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