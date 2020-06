Токио, , 05:05 — REGNUM Японская компания Square Enix анонсировала аниме-адаптацию, в основу которой ляжет её популярная JRPG (жанр японских ролевых игр) The World Ends With You. Об этом 25 июня сообщил журнал Game Rant.

Разработчики создали страницу проекта в Twitter, на которой разместили ссылку на сайт с запущенным таймером обратного отсчёта. Они дали понять, что по истечении времени предоставят поклонникам игры больше информации о новом аниме.

Релиз The World Ends With You состоялся 26 июля 2007 года на портативной игровой консоли Nintendo DS, разработкой игры занимался известный геймдизайнер Тэцуя Номура. Ещё в 2010 году он заявил, что готов выпустить продолжение, однако поклонники игры его пока так не получили. В 2012 году The World Ends With You была портирована на iOS, в 2014-м — на Android. 12 октября 2018 года игра вышла на Nintendo Switch.

