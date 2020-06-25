Лос-Анджелес, США, , 23:29 — REGNUM Опубликован трейлер будущего фильма «Гренландия», главную роль в котором исполнит Джерард Батлер. Ролик был выложен 25 июня на YouTube-канале Movieclips Trailers.

«Гренландия» — картина, снятая в жанрах фильма-катастрофы и триллера. Согласно сюжету, учёные предсказывают, что через несколько дней с Землей столкнётся комета и это происшествие станет причиной вымирания человечества. Герой Батлера и его семья, желая спастись, попытаются добраться до бункеров, раположенных где-то на острове Гренландия.

Снимает картину каскадёр, сценарист и режисёр Рик Роман Во. Премьера фильма запланирована на 13 августа 2020 года.

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