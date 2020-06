Лос-Анджелес, США, , 23:09 — REGNUM Джонни Депп может исполнить роль Джокера в предстоящем фильме Batman Beyond, название которого можно перевести как «Бэтмен будущего». Об этом 25 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Майки Саттона и YouTube-канал Midnight's Edge.

Джонни Депп celebrityabc

По имеющейся информации, снимать картину будет режиссёр Тим Бёртон, и Депп, как его давний партнёр, присоединится к проекту. Стоит отметить: ранее в сети появилась информация, что актёр может исполнить роль суперзлодея в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».

Однако Саттон считает: речь на самом деле шла о том, что Warner Bros. хочет предложить Деппу сыграть Джокера именно в фильме «Бэтмен будущего».

Ранее СМИ сообщили, что Batman Beyond будет игровой адаптацией анимационной полнометражной картины «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера». Её премьера состоялась более 19 лет назад, 31 октября 2000 года.

