Москва, , 19:41 — REGNUM Российская версия знаменитого американского экономического издания Forbes опубликовал очередной рейтинг 40 людей до 40 лет, достигших впечатляющих успехов в культуре, моде и спорте.

Как и полагается для финансового портала, условием вхождение в престижный список был доход не менее $1 млн в год. Также определяющим параметром был уровень популярности, а короля, как известно, делает СМИ, социальные сети, подписчики в Instagram и YouTube ит.д.

Итак, возглавил рейтинг прославленный боец Хабиб Нурмагомедов.

Далее в первой пятерке расположились неотразимая телеведущая, певица и светская львица Ольга Бузова, певец Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин и вновь телеведущая и бизнесмен Ксения Собчак.

Среди новичков в списке хоккеист Артемий Панарин, теннисист Даниил Медведев, рэпер Morgenstern, резидент Comedy Woman Екатерина Варнава.

Среди известных имен рейтинга также Федор Смолов, Данила Козловский, Noize MC, Тимати, Баста, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Артем Дзюба, Юрий Дудь, Гарик Харламов, Семен Слепаков, Михаил Галустян, Алина Зарипова, Александр Петров и многие другие.

Средний возраст участников рейтинга — 32 года.